Лежев Семен Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смерти1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лежев Егор Семенович
Мать ребёнка: Лежева Агафья Захаровна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Лежева Агафья Захаровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лежева Парасковья Семеновна
Мать ребёнка: Лежева Агафья Захаровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Лежева Федосья Семеновна
Мать ребёнка: Лежева Агафья Захаровна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лежева Агафья Захаровна
Смерть
1844