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Лежев Семен Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Лежев Егор Семенович

Мать ребёнка: Лежева Агафья Захаровна

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лежев Родиоон Семенович

Мать ребёнка: Лежева Агафья Захаровна

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лежева Парасковья Семеновна

Мать ребёнка: Лежева Агафья Захаровна

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Лежева Федосья Семеновна

Мать ребёнка: Лежева Агафья Захаровна

Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Суднозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лежева Агафья Захаровна

Смерть
1844