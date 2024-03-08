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Арефьев Сергей Сергеевич
Арефьев Сергей Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1880
Пол
Мужской
Отец
Арефьев Сергей Виссарионович
1851 г.р.
Мать
Арефьева Евдокия Георгиевна
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец:
Арефьев Сергей Виссарионович
Мать:
Арефьева Евдокия Георгиевна
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