Арефьев Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрефьев Сергей Сергеевич

Арефьев Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Арефьев Сергей Виссарионович

Мать: Арефьева Евдокия Георгиевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close