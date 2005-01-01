Максимов Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Юрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1949

Дата смерти

01.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1974

Дочь: Максимова Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Максимова Людмила Леонидовна

Рождение ребёнка
25.03.1977

Дочь: Боронникова Лариса Юрьевна

Мать ребёнка: Максимова Людмила Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Людмила Леонидовна

Смерть
01.01.2005
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