Максимов Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1949
Дата смерти01.01.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1974
Дочь: Максимова Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Максимова Людмила Леонидовна
Рождение ребёнка
25.03.1977
Дочь: Боронникова Лариса Юрьевна
Мать ребёнка: Максимова Людмила Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2005