Мирасов Сахиулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусниямал
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мирасов Гафур
Мать ребёнка: Хусниямал
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусниямал
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусниямал
Смерть
Неизвестно