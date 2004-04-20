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Соколова Екатерина Эдуардовна
Соколова Екатерина Эдуардовна
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Древо
Место рождения
Воткинск
, город Воткинск, Удмуртская Республика
Дата рождения
20.04.2004
Пол
Женский
Отец
Соколов Эдуард Владимирович
1979 г.р.
Мать
Соколова Светлана Николаевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.2004
Отец:
Соколов Эдуард Владимирович
Мать:
Соколова Светлана Николаевна
Воткинск
, город Воткинск, Удмуртская Республика
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