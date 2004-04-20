Соколова Екатерина Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Екатерина Эдуардовна

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Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.2004

Отец: Соколов Эдуард Владимирович

Мать: Соколова Светлана Николаевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
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