Гогаринова Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1884
Сын: Гогаринов Алексей Прокопьевич
Отец ребёнка: Гогаринов Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
27.04.1886
Сын: Гогаринов Иоанн Прокопьевич
Отец ребёнка: Гогаринов Прокопий Андреевич
Рождение ребёнка
22.04.1887
Сын: Гогаринов Георгий Прокопьевич
Отец ребёнка: Гогаринов Прокопий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917