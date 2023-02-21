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Гогаринова Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1884

Сын: Гогаринов Алексей Прокопьевич

Отец ребёнка: Гогаринов Прокопий Андреевич

Рождение ребёнка
27.04.1886

Сын: Гогаринов Иоанн Прокопьевич

Отец ребёнка: Гогаринов Прокопий Андреевич

Рождение ребёнка
22.04.1887

Сын: Гогаринов Георгий Прокопьевич

Отец ребёнка: Гогаринов Прокопий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Прокопий Андреевич

Смерть
После 1917
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