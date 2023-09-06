Карпеченко Кирпиченко нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпеченко Кирпиченко нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпеченко яков гаврилович

Мать: Мелешкина Карпеченко христина яковлевна

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