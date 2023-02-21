Шевяков Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевяков Виктор Иванович

Место рождения

Дрезна

Дата рождения

28.01.1930

Дата смерти

25.05.1976

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1930

Отец: Шевяков Иван Андреевич

Мать: Шевякова Екатерина Ивановна

Дрезна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевякова Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевякова Зинаида Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевякова Зинаида Степановна

Смерть
25.05.1976
Дрезна
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