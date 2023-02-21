Шевяков Виктор Иванович
Место рожденияДрезна
Дата рождения28.01.1930
Дата смерти25.05.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1930
Дрезна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевякова Зинаида Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевякова Зинаида Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1976
Дрезна