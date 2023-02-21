Савченко Прасковья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1884 ст.
Дочь: Савченко Александра Федоровна
Отец ребёнка: Савченко Федор Иванович
Запись о рождении и крещении сделана в городе Евпатория Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно