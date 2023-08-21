Сорокина (Кашенкина) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1903
Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Лаврентьевич
Погостовской волости прихода с. Романова д. Тараскиной, кр. сын Герасим Иванович Кашин
Рождение ребёнка
30.07.1905
Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Лаврентьевич
кр. сын Михаил Николаевич Красильников кр. девица Агриппина Яковлевна Сорокина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно