Сорокина (Кашенкина) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Кашенкина) Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1903

Сын: Сорокин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Лаврентьевич

Погостовской волости прихода с. Романова д. Тараскиной, кр. сын Герасим Иванович Кашин
Рождение ребёнка
30.07.1905

Сын: Сорокин Стефан Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иоанн Лаврентьевич

кр. сын Михаил Николаевич Красильников кр. девица Агриппина Яковлевна Сорокина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Иоанн Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно