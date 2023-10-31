Орехов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Орехов Иван
Мать ребёнка: Орехова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
19.08.1913
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Орехова Наталья Андреевна
д.Мелентьево
Рождение ребёнка
1915
Сын: Орехов Николай
Мать ребёнка: Орехова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Орехов Алексей
Мать ребёнка: Орехова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Орехов Михаил
Мать ребёнка: Орехова Наталья Андреевна
Бракосочетание
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