Орехов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрехов Василий

Орехов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Орехов Иван

Мать ребёнка: Орехова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
19.08.1913

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Орехова Наталья Андреевна

д.Мелентьево
Рождение ребёнка
1915

Сын: Орехов Николай

Мать ребёнка: Орехова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Орехов Алексей

Мать ребёнка: Орехова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Орехов Михаил

Мать ребёнка: Орехова Наталья Андреевна

Бракосочетание
?.06.?

Жена: Орехова Наталья Андреевна

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