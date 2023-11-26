Раева Феврония Евстифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаева Феврония Евстифеевна

Раева Феврония Евстифеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Раев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Раев Василий Васильевич

Белогурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1872 ст.

Сын: Раев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Раев Василий Васильевич

Белогурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1875 ст.

Сын: Раев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Раев Василий Васильевич

Белогурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раев Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close