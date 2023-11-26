Раева Феврония Евстифеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Раев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1872 ст.
Сын: Раев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Раев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
09.10.1875 ст.
Сын: Раев Яков Васильевич
Отец ребёнка: Раев Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно