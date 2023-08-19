Слаута Анастасия Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Слаута Лукьян Васильевич
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Рыбальченко Иван
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Рыбальченко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыбальченко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно