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Слаута Анастасия Кондратьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Слаута Семен Лукьянович

Отец ребёнка: Слаута Лукьян Васильевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Рыбальченко Петр Ианович

Отец ребёнка: Рыбальченко Иван

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Рыбальченко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбальченко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слаута Лукьян Васильевич

Смерть
Неизвестно