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Халит
Халит
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.1959
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кизат
1932 г.р.
Мать
(Кабпасова) Фатима
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
VR
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1959
Отец:
Кизат
Мать:
Фатима
Смерть
Неизвестно
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