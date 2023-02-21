Халит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1959

Отец: Кизат

Мать: Фатима

Смерть
Неизвестно
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