Корзенев Федор Андреевич
мужской, родился 13.05.1885, Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
умер 27.05.1885, Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
ОтецКорзенев Андрей ИларионовВычислено 1864 г.р.
МатьКорзенева Анна АлексееваВычислено 1864 г.р.
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Рождение
13.05.1885
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
Смерть
27.05.1885
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд
МК 1885 рождение двойни - мальчики Л.220об-№35- май 13/13-Федор-Родители теже/л.221-Деревни Трясучева Шуйский мещанский сын Иван Порфириев и села Петропавловского Шуйская мещанская жена Ефимия Иларионова.