Корзенев Федор Андреевич 13.05.1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Корзенев Федор Андреевич

Автор
ЕЛ
Лопанова Е.

мужской, родился 13.05.1885, Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд

умер 27.05.1885, Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд

Отец
Корзенев Андрей ИларионовВычислено 1864 г.р.
Мать
Корзенева Анна АлексееваВычислено 1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1885

Отец: Корзенев Андрей Иларионов

Мать: Корзенева Анна Алексеева

Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд

МК 1885 рождение двойни - мальчики Л.220об-№35- май 13/13-Федор-Родители теже/л.221-Деревни Трясучева Шуйский мещанский сын Иван Порфириев и села Петропавловского Шуйская мещанская жена Ефимия Иларионова.

Смерть
27.05.1885
Трясучево, Семеновская волость, Шуйский уезд

МК 1885 умер в 2 недели Л.244об-№23- май 27/29- Деревни Трясучева крестьянина Андрея Иларионова сын Федор-2 недель-неизвестною.

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