Дерюгина (Короткова) Алевтина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДерюгина (Короткова) Алевтина Александровна

Дерюгина (Короткова) Алевтина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1928

Дата смерти

02.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1928

Отец: Коротков Александр

Мать: Короткова Прасковья

Рождение ребёнка
25.09.1951

Сын: Дерюгин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Дерюгин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.08.1957

Дочь: Денисова Ираида Николаевна

Отец ребёнка: Дерюгин Николай Дмитриевич

Смерть
02.02.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close