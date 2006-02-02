Дерюгина (Короткова) Алевтина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1928
Дата смерти02.02.2006
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1928
Отец: Коротков Александр
Мать: Короткова Прасковья
Рождение ребёнка
25.09.1951
Сын: Дерюгин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Дерюгин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.08.1957
Дочь: Денисова Ираида Николаевна
Отец ребёнка: Дерюгин Николай Дмитриевич
Смерть
02.02.2006