Аюпова Сания Сафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аюпова Сания Сафеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1957

Сын: Аюпов Салават Октябриевич

Отец ребёнка: Аюпов Октябрь Насреддинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аюпова Рауфа Октябреевна

Отец ребёнка: Аюпов Октябрь Насреддинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аюпова Рауфа Октябреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аюпов Рауф Октябриевич

Отец ребёнка: Аюпов Октябрь Насреддинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аюпов Октябрь Насреддинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аюпов Рауф Октябриевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно