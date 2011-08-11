Куроленко (Давыдова) Галина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1936
Дата смерти11.08.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1936
Отец: Давыдов Сергей Никитич
Рождение ребёнка
18.09.1958
Дочь: Кузнецова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Куроленко Николай Павлович
Рождение ребёнка
28.06.1961
Сын: Куроленко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Куроленко Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.2011