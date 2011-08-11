Куроленко (Давыдова) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроленко (Давыдова) Галина Сергеевна

Место рождения

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

08.03.1936

Дата смерти

11.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1936

Отец: Давыдов Сергей Никитич

Мать: Давыдова Наталья Ивановна

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
18.09.1958

Дочь: Кузнецова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Куроленко Николай Павлович

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.06.1961

Сын: Куроленко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Куроленко Николай Павлович

Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куроленко Николай Павлович

Смерть
11.08.2011
Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
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