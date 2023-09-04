Бузина (Леонтьева) Евгения Германовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бузин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Нина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузина Галина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бузин Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бузин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: не указан