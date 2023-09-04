Бузина (Леонтьева) Евгения Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузина (Леонтьева) Евгения Германовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтьев Герман Семенович

Мать: Леонтьева Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Нина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузина Галина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бузин Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бузин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

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