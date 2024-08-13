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Чепурнов Иван Петрович

Место рождения

Малая Игра, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Игра, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Поручитель
16.02.1905 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Святогорской волости деревни Малой Игры крестьянин из русских Стефан Стефанов Чепурнов Невеста: Васильевской волости, деревни Клобуков крестьянина из русских Гавриила Акинфова Шампарова дочь д... Показать все
Бракосочетание
16.02.1905 ст.

Жена: Чепурнова (Зворыгина) Ульяна Николаевна

Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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