Чепурнов Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
16.02.1905 ст.
Жених: Святогорской волости деревни Малой Игры крестьянин из русских Стефан Стефанов Чепурнов Невеста: Васильевской волости, деревни Клобуков крестьянина из русских Гавриила Акинфова Шампарова дочь д... Показать все
Бракосочетание
16.02.1905 ст.
Смерть
Неизвестно