(Денисова) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Денисова) Варвара Федоровна

(Денисова) Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1852 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Федор

Мать: Денисова ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close