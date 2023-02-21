Сухарев Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1966
Мать ребёнка: Сухарева Галина Михайловна
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксёнз Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Сухарева Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худякова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Сухарева Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно