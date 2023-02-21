Сухарев Иван Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухарев Иван Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1966

Сын: Сухарев Валерий Иванович

Мать ребёнка: Сухарева Галина Михайловна

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксёнз Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Сухарева Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худякова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Сухарева Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухарева Галина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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