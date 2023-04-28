Вилявина Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения18.03.1903 ст.
Дата смерти12.07.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1903 ст.
близнецы Александра и Клавдия Восприемники: Красноярские мещане Алексей Николаевич Федоров и Павла Павловна по мужу Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-41 файл 8 номер 8
Смерть
12.07.1903 ст.
умерла от катара кишок в возрасте 4 месяцев