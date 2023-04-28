Вилявина Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилявина Александра Федоровна

Вилявина Александра Федоровна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

18.03.1903 ст.

Дата смерти

12.07.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1903 ст.

Отец: Вилявин Федор Павлович

Мать: Вилявина Александра Аристарховна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
близнецы Александра и Клавдия Восприемники: Красноярские мещане Алексей Николаевич Федоров и Павла Павловна по мужу Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-41 файл 8 номер 8
Смерть
12.07.1903 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла от катара кишок в возрасте 4 месяцев
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close