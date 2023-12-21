Анисим Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисим Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Макар Анисимов

Мать ребёнка: не указана

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Анисимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Дмитрий Анисимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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