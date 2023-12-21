Анисим Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Макар Анисимов
Мать ребёнка: не указана
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Анисимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Дмитрий Анисимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно