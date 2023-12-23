Сулейман Челеби (Süleyman Çelebi, Emir Süleyman) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейман Челеби (Süleyman Çelebi, Emir Süleyman)

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Место рождения

Кютахья

Дата рождения

1377

Дата смерти

?.02.1411

Пол

Мужской

Отец

Около 1354 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1377

Отец: Баязид I

Мать: не указана

Кютахья
Смерть
?.02.1411
Констанца
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