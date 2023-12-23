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Сулейман Челеби (Süleyman Çelebi, Emir Süleyman)
Сулейман Челеби (Süleyman Çelebi, Emir Süleyman)
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Древо
Место рождения
Кютахья
Дата рождения
1377
Дата смерти
?.02.1411
Пол
Мужской
Отец
Баязид I (بايزيد اوَّل)
Около 1354 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1377
Отец:
Баязид I
Мать: не указана
Кютахья
Смерть
?.02.1411
Констанца
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