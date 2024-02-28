Корегина Манедия Арсентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Корегин Павел Александрович
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1941
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
город Архангельск, Соломбужский район, лесозавод №14.
Смерть
Неизвестно