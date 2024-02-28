Корегина Манедия Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корегина Манедия Арсентьевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Корегин Павел Александрович

Отец ребёнка: не указан

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1941
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
город Архангельск, Соломбужский район, лесозавод №14.
Смерть
Неизвестно
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