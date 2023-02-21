Вяткина (Плехова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВяткина (Плехова) Татьяна Петровна

Вяткина (Плехова) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914

Отец: Плехов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1940

Дочь: Балобанова Валентина Михаиловна

Отец ребёнка: Вяткин Михаил Лукич

Рождение ребёнка
24.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вяткин Михаил Лукич

Рождение ребёнка
05.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вяткин Михаил Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяткин Виктор

Отец ребёнка: Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вяткин Михаил Лукич

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Вяткин Михаил Лукич

Старые Ятчи, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close