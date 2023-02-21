Вяткина (Плехова) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914
Отец: Плехов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1940
Дочь: Балобанова Валентина Михаиловна
Отец ребёнка: Вяткин Михаил Лукич
Рождение ребёнка
24.09.1947
Рождение ребёнка
05.11.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вяткин Виктор
Отец ребёнка: Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Вяткин Михаил Лукич
Смерть
Неизвестно