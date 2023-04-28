Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Иванович

Василий Иванович

Место рождения

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Иван Дмитриевич

Мать: Прасковья Власьевна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1864 ст.

Дочь: Васса Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Федоровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1865 ст.

Сын: Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Федоровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.05.1867 ст.

Дочь: Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Федоровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.06.1868 ст.

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Федоровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.06.1869 ст.

Сын: Петр Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Федоровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.12.1870 ст.

Сын: Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Федоровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.06.1872 ст.

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Федоровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.01.1874 ст.

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Федоровна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.01.1879 ст.

Сын: Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Фекла Дмитриевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.06.1881 ст.

Сын: Павел Васильевич

Мать ребёнка: Фекла Дмитриевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.08.1883 ст.

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Фекла Дмитриевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.07.1885 ст.

Дочь: Марина Васильевна

Мать ребёнка: Фекла Дмитриевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close