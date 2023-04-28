Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Иван Дмитриевич
Мать: Прасковья Власьевна
Дочь: Васса Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Федоровна
Сын: Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Федоровна
Дочь: Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Федоровна
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Федоровна
Сын: Петр Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Федоровна
Сын: Ефим Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Федоровна
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Федоровна
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Федоровна
Сын: Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Фекла Дмитриевна
Сын: Павел Васильевич
Мать ребёнка: Фекла Дмитриевна
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Фекла Дмитриевна
Дочь: Марина Васильевна
Мать ребёнка: Фекла Дмитриевна
Жена: Фекла Дмитриевна
Жена: Анастасия Федоровна