(Мазаник) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мазаник) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Макар Григоров

Отец ребёнка: Григор Иванов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Матруна Григорова

Отец ребёнка: Григор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григор Иванов

Место жительства
Неизвестно
Клетишино, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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