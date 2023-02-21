(Мазаник) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Макар Григоров
Отец ребёнка: Григор Иванов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Матруна Григорова
Отец ребёнка: Григор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григор Иванов
Место жительства
Неизвестно
Клетишино, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Неизвестно