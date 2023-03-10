Коврижных Наталья Дометиевна-?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1895
Сын: Коврижных Павел
Отец ребёнка: Коврижных Евфимий
Рождение ребёнка
18.11.1898
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Коврижных Евфимий
Рождение ребёнка
16.12.1900
Сын: Коврижных Петр
Отец ребёнка: Коврижных Евфимий
Крестный - Федор Харитонович
Рождение ребёнка
16.04.1905
Отец ребёнка: Коврижных Евфимий
Один из близнецов. Крестный: того же починка Тихон Иванович Коврижных
Рождение ребёнка
16.04.1905
Сын: Коврижных Семен
Отец ребёнка: Коврижных Евфимий
Один из близнецов. Крестный: того же починка Ананий Лукянович Коврижных
Рождение ребёнка
08.02.1910
Сын: Коврижных Федор
Отец ребёнка: Коврижных Евфимий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коврижных Евфимий
Смерть
Неизвестно