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Коврижных Наталья Дометиевна-?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1895

Сын: Коврижных Павел

Отец ребёнка: Коврижных Евфимий

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1898

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Коврижных Евфимий

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1900

Сын: Коврижных Петр

Отец ребёнка: Коврижных Евфимий

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестный - Федор Харитонович
Рождение ребёнка
16.04.1905

Сын: Коврижных Иван (Иоанн)

Отец ребёнка: Коврижных Евфимий

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Один из близнецов. Крестный: того же починка Тихон Иванович Коврижных
Рождение ребёнка
16.04.1905

Сын: Коврижных Семен

Отец ребёнка: Коврижных Евфимий

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Один из близнецов. Крестный: того же починка Ананий Лукянович Коврижных
Рождение ребёнка
08.02.1910

Сын: Коврижных Федор

Отец ребёнка: Коврижных Евфимий

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коврижных Евфимий

Смерть
Неизвестно
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