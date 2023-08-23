Минеева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 11.10.1947

Сын: Минеев Сергей

Отец ребёнка: Минеев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минеев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минеев Николай

Смерть
Неизвестно
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