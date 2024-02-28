Степан Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Михайлов

Место рождения

Поганцево, Чернский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

1840 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Михайло

Мать: не указана

Поганцево, Чернский уезд, Тульская губерния
Смерть
1840 ст.
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