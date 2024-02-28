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Степан Михайлов
Степан Михайлов
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Древо
Место рождения
Поганцево
, Чернский уезд, Тульская губерния
Дата рождения
1785 ст.
Дата смерти
1840 ст.
Пол
Мужской
Отец
Михайло
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ПГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец:
Михайло
Мать: не указана
Поганцево
, Чернский уезд, Тульская губерния
Смерть
1840 ст.
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