Бражников Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражников Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1774

Отец: Бражников Петр

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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