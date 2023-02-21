Малышев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Малышев Андриан
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
25.08.1904
Сын: Малышев Симион
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
23.03.1911
Сын: Малышев Яков
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
15.07.1912
Сын: Малышев Илья
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Смерть
Неизвестно