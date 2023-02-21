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Малышев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Малышев Андриан

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
13.12.1895

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
?.03.1898

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
12.09.1902

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
25.08.1904

Сын: Малышев Симион

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Феодора

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
23.03.1911

Сын: Малышев Яков

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
15.07.1912

Сын: Малышев Илья

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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