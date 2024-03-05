Шоргин Семен Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шоргин Семен Андреевич

Место рождения

д.Перово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

Между 1856 и 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1826 и 1828 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1859 и 1861 г.р.

Дети

Между 1885 и 1887 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1856 и 1858

Отец: Шоргин Андрей Иванович

Мать: не указана

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1887

Сын: Шоргин Егор Семенович

Мать ребёнка: Шоргина Пелогея (?) Ивановна

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шоргина Пелогея (?) Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Место жительства
Неизвестно
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Смерть
Неизвестно
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