Шоргин Семен Андреевич
Место рожденияд.Перово, Гусь-Хрустальный район
Дата рожденияМежду 1856 и 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1856 и 1858
Отец: Шоргин Андрей Иванович
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1887
Мать ребёнка: Шоргина Пелогея (?) Ивановна
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Место жительства
Неизвестно
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Смерть
Неизвестно