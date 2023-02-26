Устюжанин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устюжанин ?
Мать: Устюжанина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюжанин ?
Мать ребёнка: Устюжанина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюжанин Анатолий
Мать ребёнка: Устюжанина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюжанин Арсентий
Мать ребёнка: Устюжанина ?
Смерть
Неизвестно