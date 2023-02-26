Устюжанин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устюжанин ?

Мать: Устюжанина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанин ?

Мать ребёнка: Устюжанина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанин Анатолий

Мать ребёнка: Устюжанина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанин Арсентий

Мать ребёнка: Устюжанина ?

Смерть
Неизвестно
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