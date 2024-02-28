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Дурнова Пелагея Егоровна

Место рождения

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1817

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Около 1838

Муж: Дурнов Герасим Федосеев

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Дурнова Василиса Герасимова

Отец ребёнка: Дурнов Герасим Федосеев

Рождение ребёнка
1842

Сын: Дурнов Захар Герасимов

Отец ребёнка: Дурнов Герасим Федосеев

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дурнова Анна Герасимова

Отец ребёнка: Дурнов Герасим Федосеев

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Дурнов Василий Герасимов

Отец ребёнка: Дурнов Герасим Федосеев

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Дурнова Матрена Герасимова

Отец ребёнка: Дурнов Герасим Федосеев

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