Дурнова Пелагея Егоровна
Место рождения
Дата рождения1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1838
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Дурнова Василиса Герасимова
Отец ребёнка: Дурнов Герасим Федосеев
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Дурнов Герасим Федосеев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дурнова Анна Герасимова
Отец ребёнка: Дурнов Герасим Федосеев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Дурнов Герасим Федосеев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Дурнова Матрена Герасимова
Отец ребёнка: Дурнов Герасим Федосеев