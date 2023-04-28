Холопов Александр Иванов
Место рождения
Дата рождения21.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1874
Крещение
22.08.1874
Воспреемники - деревни Кудрина мещанин Владимир Федоров Садоров и села Великого крестьянская жена Федосья Константинова Иглина. Танство совершал священник Алесандр Красносельский с дьяконом-псаломщико... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно