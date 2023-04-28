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Холопов Александр Иванов

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1874

Отец: Холопов Иван Константинов

Мать: 2 Жена Холопова Дарья Михайлова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
22.08.1874
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники - деревни Кудрина мещанин Владимир Федоров Садоров и села Великого крестьянская жена Федосья Константинова Иглина. Танство совершал священник Алесандр Красносельский с дьяконом-псаломщико... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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