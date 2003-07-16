Успенский Лев Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУспенский Лев Владимирович

Успенский Лев Владимирович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.03.1925

Дата смерти

16.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ХУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1925

Отец: Успенский Владимир Петрович

Мать: Оборина (Оборина) Валентина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
01.01.1945

Жена: Великанова Евдокия Ивановна

Скорее всего официального брака не было.
Рождение ребёнка
05.10.1945

Сын: Успенский (Великанов) Владимир Львович

Мать ребёнка: Великанова Евдокия Ивановна

Развод
26.06.1947

Жена: Великанова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
26.08.1947

Жена: Леонова Вера Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.12.1951

Дочь: Успенская Марина Львовна

Мать ребёнка: Леонова Вера Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Свидетельство о рождении ЗАГС Клязьменского Поссовета Пушкинского района Московской области
Рождение ребёнка
20.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Успенская (Попкова) Лидия Павловна

Развод
23.01.1960

Жена: Леонова Вера Ивановна

Бракосочетание
05.03.1960

Жена: Успенская (Попкова) Лидия Павловна

Ждановский отдел ЗАГС г. Москвы
Смерть
16.07.2003
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Головинском кладбище г. Москвы.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.