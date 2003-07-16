Успенский Лев Владимирович
Место рождения
Дата рождения06.03.1925
Дата смерти16.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1925
Бракосочетание
01.01.1945
Скорее всего официального брака не было.
Рождение ребёнка
05.10.1945
Сын: Успенский (Великанов) Владимир Львович
Мать ребёнка: Великанова Евдокия Ивановна
Развод
26.06.1947
Бракосочетание
26.08.1947
Жена: Леонова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1951
Дочь: Успенская Марина Львовна
Мать ребёнка: Леонова Вера Ивановна
Свидетельство о рождении ЗАГС Клязьменского Поссовета Пушкинского района Московской области
Рождение ребёнка
20.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Успенская (Попкова) Лидия Павловна
Развод
23.01.1960
Жена: Леонова Вера Ивановна
Бракосочетание
05.03.1960
Ждановский отдел ЗАГС г. Москвы
Смерть
16.07.2003
Похоронен на Головинском кладбище г. Москвы.