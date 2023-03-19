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Карманова Кира Артемовна
Карманова Кира Артемовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.03.2023
Пол
Женский
Отец
Карманов Артем Анатольевич
2002 г.р.
Мать
Яблокова Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.03.2023
Отец:
Карманов Артем Анатольевич
Мать:
Яблокова Анна
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