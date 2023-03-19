Карманова Кира Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова Кира Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.2023

Пол

Женский

Отец

2002 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.2023

Отец: Карманов Артем Анатольевич

Мать: Яблокова Анна

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