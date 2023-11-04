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Еремин Яков Венедиктов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

1794 г.р.

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Еремин Венедикт Казьмин

Мать: Еремина Лукерья

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Еремин Трофим Яковлев

Мать ребёнка: Ефимия

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Дочь: Агафия Яковлева

Мать ребёнка: Ефимия

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Еремин Аким Яковлев

Мать ребёнка: Ефимия

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Ефимия

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия

Смерть
Неизвестно
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