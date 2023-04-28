Красулина (Осипенкова) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулина (Осипенкова) Софья Михайловна

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Место рождения

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

15.09.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1887 ст.

Отец: Осипенков Михаил Федорович

Мать: Осипенкова Евдокия Дмитриевна

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, дело 473, 259 об
Бракосочетание
Около 1909

Муж: Красулин Гавриил Филиппович

Рождение ребёнка
26.06.1910 ст.

Сын: Красулин Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Красулин Гавриил Филиппович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп4, дело 497, 27 об
Рождение ребёнка
11.09.1911 ст.

Сын: Красулин Константин Гаврилович

Отец ребёнка: Красулин Гавриил Филиппович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп4, дело 497, 259 об
Рождение ребёнка
21.03.1913 ст.

Дочь: Лидия Гавриловна

Отец ребёнка: Красулин Гавриил Филиппович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.01.1915 ст.

Сын: Красулин Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Красулин Гавриил Филиппович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 6, дело 222, 18 об
Смерть
Неизвестно
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