Красулина (Осипенкова) Софья Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.09.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1887 ст.
Фонд Д-60, оп1, дело 473, 259 об
Бракосочетание
Около 1909
Рождение ребёнка
26.06.1910 ст.
Сын: Красулин Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Красулин Гавриил Филиппович
Фонд Д-60, оп4, дело 497, 27 об
Рождение ребёнка
11.09.1911 ст.
Сын: Красулин Константин Гаврилович
Отец ребёнка: Красулин Гавриил Филиппович
Фонд Д-60, оп4, дело 497, 259 об
Рождение ребёнка
21.03.1913 ст.
Дочь: Лидия Гавриловна
Отец ребёнка: Красулин Гавриил Филиппович
Рождение ребёнка
13.01.1915 ст.
Отец ребёнка: Красулин Гавриил Филиппович
Фонд Д-60, оп 6, дело 222, 18 об
Смерть
Неизвестно