Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Антоновна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
Около 1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
27.03.1888 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 27.03.1888 Чермы Мария Федоровна Чермы отец запасной ефрейтор Федор Антонович Чермы мать жена Екатерина Алексеевна Липет запасной рядовой Федор Алексеевич Чермы солдатская д... Показать все
Смерть
Неизвестно