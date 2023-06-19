Анна Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
27.03.1888 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 27.03.1888 Чермы Мария Федоровна Чермы отец запасной ефрейтор Федор Антонович Чермы мать жена Екатерина Алексеевна Липет запасной рядовой Федор Алексеевич Чермы солдатская д... Показать все
Смерть
Неизвестно