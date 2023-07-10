Шестакова (Калапова) Орина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Калапова) Орина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Калапов Игнатей Петрович

Мать: Калапова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Шестакова Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Шестаков Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Платон Николаевич

Отец ребёнка: Шестаков Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Авраам Николаевич

Отец ребёнка: Шестаков Николай Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Николай Леонтьевич

Смерть
Неизвестно