Шестакова (Калапова) Орина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Шестакова Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Шестаков Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Платон Николаевич
Отец ребёнка: Шестаков Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Авраам Николаевич
Отец ребёнка: Шестаков Николай Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно