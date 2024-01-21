Тюменцев Михаил Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюменцева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Занадолбина - Тюменцева Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюменцев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Занадолбина - Тюменцева Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно