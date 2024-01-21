Тюменцев Михаил Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменцев Михаил Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюменцева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Занадолбина - Тюменцева Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюменцев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Занадолбина - Тюменцева Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Занадолбина - Тюменцева Светлана Владимировна

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