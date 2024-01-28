Иваненко Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваненко Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

2007 г.р.
2011 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1976

Отец: не указан

Мать: Иваненко Таисья Кузьминична

Рождение ребёнка
29.09.2007

Дочь: Иваненко Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Иваненко Лариса Юрьевна

Рождение ребёнка
28.10.2011

Сын: Иваненко Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Иваненко Лариса Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иваненко Лариса Юрьевна

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