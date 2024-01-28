Иваненко Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1976
Отец: не указан
Рождение ребёнка
29.09.2007
Дочь: Иваненко Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Иваненко Лариса Юрьевна
Рождение ребёнка
28.10.2011
Сын: Иваненко Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Иваненко Лариса Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иваненко Лариса Юрьевна