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Маслеников Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Маслеников Федор Васильевич

Мать: Масленикова Федосья Федоровна

Бракосочетание
07.10.1795 ст.

Жена: Масленикова Анна Ивановна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Георгиевский собор
Рождение ребёнка
30.09.1798 ст.

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Масленикова Анна Ивановна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.04.1803 ст.

Сын: Маслеников Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Масленикова Анна Ивановна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Георгиевский собор
Рождение ребёнка
25.06.1805 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масленикова Анна Ивановна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.06.1807 ст.

Дочь: Агриппина Михайловн

Мать ребёнка: Масленикова Анна Ивановна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Георгиевский собор.
Рождение ребёнка
26.10.1808 ст.

Сын: Маслеников Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Масленикова Анна Ивановна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Маслеников Николай Михайлович

Мать ребёнка: Масленикова Анна Ивановна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.05.1812 ст.

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Масленикова Анна Ивановна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Георгиевский собор
Смерть
Неизвестно
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