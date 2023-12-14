Маслеников Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
07.10.1795 ст.
Георгиевский собор
Рождение ребёнка
30.09.1798 ст.
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Масленикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
09.04.1803 ст.
Сын: Маслеников Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Масленикова Анна Ивановна
Георгиевский собор
Рождение ребёнка
25.06.1805 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масленикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1807 ст.
Дочь: Агриппина Михайловн
Мать ребёнка: Масленикова Анна Ивановна
Георгиевский собор.
Рождение ребёнка
26.10.1808 ст.
Сын: Маслеников Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Масленикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Маслеников Николай Михайлович
Мать ребёнка: Масленикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.05.1812 ст.
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Масленикова Анна Ивановна
Георгиевский собор
Смерть
Неизвестно