Попова Анна Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти19.07.1869 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1809
Смерть
19.07.1869 ст.
Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: "от престарелости"
Похороны
21.07.1869 ст.
Пещанский-Троицкий, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния