Попова Анна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Анна Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

19.07.1869 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1809

Муж: Попов Иван Игнатьевич

Смерть
19.07.1869 ст.
Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: "от престарелости"
Похороны
21.07.1869 ст.
Пещанский-Троицкий, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
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