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Голондарев Александр Викторович

Место рождения

п. Силикатный, Медведевский район, Республика Марий Эл.

Дата рождения

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: Голондарев Виктор Александрович

Мать: Голондарева Нина Александровна

п. Силикатный, Медведевский район, Республика Марий Эл.
Рождение ребёнка
2014

Сын: Голондарев Илья Александрович

Мать ребёнка: Голондарева Анна Юрьевна

п. Силикатный, Медведевский район, Республика Марий Эл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голондарева Анна Юрьевна