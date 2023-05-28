Голондарев Александр Викторович
Место рожденияп. Силикатный, Медведевский район, Республика Марий Эл.
Дата рождения1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
п. Силикатный, Медведевский район, Республика Марий Эл.
Рождение ребёнка
2014
Сын: Голондарев Илья Александрович
Мать ребёнка: Голондарева Анна Юрьевна
п. Силикатный, Медведевский район, Республика Марий Эл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голондарева Анна Юрьевна