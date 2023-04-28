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Селезнев Федор Петрович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

20.04.1851

Дата смерти

28.07.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1851

Отец: Селезнев Петр Федорович

Мать: Селезнева Домникия Андреевна

Бракосочетание
Около 1877

Жена: Елена Антоновна

Супруг(-а): Елена Антоновна (Селезнева)
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Овсянникова Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Рождение ребёнка
09.12.1879

Сын: Селезнев Николай Федорович

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Рождение ребёнка
13.03.1881

Сын: Неизвестно Феофан Федорович

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Абрамович Хиония Федоровна

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Рождение ребёнка
01.07.1885

Сын: Селезнев Кузьма Федорович

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Селезнев Максим Федорович

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Рождение ребёнка
24.02.1891

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Рождение ребёнка
27.01.1895

Сын: Селезнев Иван Федорович

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.07.1916
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