Селезнев Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения20.04.1851
Дата смерти28.07.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1851
Бракосочетание
Около 1877
Жена: Елена Антоновна
Супруг(-а): Елена Антоновна (Селезнева)
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Овсянникова Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Рождение ребёнка
09.12.1879
Сын: Селезнев Николай Федорович
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Рождение ребёнка
13.03.1881
Сын: Неизвестно Феофан Федорович
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Абрамович Хиония Федоровна
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Рождение ребёнка
01.07.1885
Сын: Селезнев Кузьма Федорович
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Селезнев Максим Федорович
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Рождение ребёнка
24.02.1891
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Рождение ребёнка
27.01.1895
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.07.1916